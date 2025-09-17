Lagi Mengenai DOMO

Dony Montana Logo

Dony Montana Harga (DOMO)

Tidak tersenarai

1 DOMO ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.70%1D
USD
Dony Montana (DOMO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:41:57 (UTC+8)

Dony Montana (DOMO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01257691
$ 0.01257691$ 0.01257691

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.72%

+11.31%

+11.31%

Dony Montana (DOMO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOMO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOMO sepanjang masa ialah $ 0.01257691, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOMO telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.72% dalam 24 jam dan +11.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dony Montana (DOMO) Maklumat Pasaran

$ 17.39K
$ 17.39K$ 17.39K

--
----

$ 17.39K
$ 17.39K$ 17.39K

935.05M
935.05M 935.05M

935,047,173.103482
935,047,173.103482 935,047,173.103482

Had Pasaran semasa Dony Montana ialah $ 17.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOMO ialah 935.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 935047173.103482. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.39K.

Dony Montana (DOMO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Dony Montana kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dony Montana kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dony Montana kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dony Montana kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.72%
30 Hari$ 0+16.41%
60 Hari$ 0+13.78%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Dony Montana (DOMO)

Dony Montana - Meme Dony Montana stood at the podium, his piercing eyes scanning the sea of reporters and supporters gathered before him. The room buzzed with anticipation. He adjusted the microphone and began to speak with a voice full of conviction. Ladies and gentlemen, we need a leader who understands the value of hard work, who knows how to turn challenges into opportunities. I am that leader. We need to bring back our wealth and create opportunities for every investor. My plan will do that.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Dony Montana (DOMO) Sumber

Laman Web Rasmi

Dony Montana Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dony Montana (DOMO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dony Montana (DOMO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dony Montana.

Semak Dony Montana ramalan harga sekarang!

DOMO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Dony Montana (DOMO)

Memahami tokenomik Dony Montana (DOMO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DOMO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dony Montana (DOMO)

Berapakah nilai Dony Montana (DOMO) hari ini?
Harga langsung DOMO dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DOMO ke USD?
Harga semasa DOMO ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dony Montana?
Had pasaran untuk DOMO ialah $ 17.39K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DOMO?
Bekalan edaran DOMO ialah 935.05M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DOMO?
DOMO mencapai harga ATH sebanyak 0.01257691 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DOMO?
DOMO melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan DOMO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DOMOialah -- USD.
Adakah DOMO akan naik lebih tinggi tahun ini?
DOMO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DOMOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.