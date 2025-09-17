Dony Montana (DOMO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.01257691 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.72% Perubahan Harga (7D) +11.31%

Dony Montana (DOMO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOMO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOMO sepanjang masa ialah $ 0.01257691, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOMO telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.72% dalam 24 jam dan +11.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dony Montana (DOMO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.39K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.39K Bekalan Peredaran 935.05M Jumlah Bekalan 935,047,173.103482

Had Pasaran semasa Dony Montana ialah $ 17.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOMO ialah 935.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 935047173.103482. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.39K.