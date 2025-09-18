DooDoo (DOODOO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.147351 $ 0.147351 $ 0.147351 24J Rendah $ 0.151417 $ 0.151417 $ 0.151417 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.147351$ 0.147351 $ 0.147351 24J Tinggi $ 0.151417$ 0.151417 $ 0.151417 Sepanjang Masa $ 2.3$ 2.3 $ 2.3 Harga Terendah $ 0.068163$ 0.068163 $ 0.068163 Perubahan Harga (1J) -0.63% Perubahan Harga (1D) -0.61% Perubahan Harga (7D) +3.40% Perubahan Harga (7D) +3.40%

DooDoo (DOODOO) harga masa nyata ialah $0.149271. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOODOO didagangkan antara $ 0.147351 rendah dan $ 0.151417 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOODOO sepanjang masa ialah $ 2.3, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.068163.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOODOO telah berubah sebanyak -0.63% sejak sejam yang lalu, -0.61% dalam 24 jam dan +3.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DooDoo (DOODOO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 624.40K$ 624.40K $ 624.40K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 4,200,000.0 4,200,000.0 4,200,000.0

Had Pasaran semasa DooDoo ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOODOO ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 4200000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 624.40K.