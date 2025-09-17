Doogle (DOOGLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01489847$ 0.01489847 $ 0.01489847 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.64% Perubahan Harga (1D) -4.59% Perubahan Harga (7D) +11.59% Perubahan Harga (7D) +11.59%

Doogle (DOOGLE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOOGLE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOOGLE sepanjang masa ialah $ 0.01489847, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOOGLE telah berubah sebanyak +0.64% sejak sejam yang lalu, -4.59% dalam 24 jam dan +11.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Doogle (DOOGLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.63K$ 32.63K $ 32.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.63K$ 32.63K $ 32.63K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Doogle ialah $ 32.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOOGLE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.63K.