Dopamine (DOPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.582191$ 0.582191 $ 0.582191 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) +12.13% Perubahan Harga (7D) +6.60% Perubahan Harga (7D) +6.60%

Dopamine (DOPE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOPE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOPE sepanjang masa ialah $ 0.582191, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOPE telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, +12.13% dalam 24 jam dan +6.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dopamine (DOPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 114.30K$ 114.30K $ 114.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 114.30K$ 114.30K $ 114.30K Bekalan Peredaran 124.98M 124.98M 124.98M Jumlah Bekalan 124,980,860.3760183 124,980,860.3760183 124,980,860.3760183

Had Pasaran semasa Dopamine ialah $ 114.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOPE ialah 124.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 124980860.3760183. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 114.30K.