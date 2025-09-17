Dope World Paper (PAPER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.057268$ 0.057268 $ 0.057268 Harga Terendah $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -13.73% Perubahan Harga (7D) -13.73%

Dope World Paper (PAPER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAPER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAPER sepanjang masa ialah $ 0.057268, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAPER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -13.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dope World Paper (PAPER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 222.08K$ 222.08K $ 222.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 345.79K$ 345.79K $ 345.79K Bekalan Peredaran 907.73M 907.73M 907.73M Jumlah Bekalan 1,413,375,000.0 1,413,375,000.0 1,413,375,000.0

Had Pasaran semasa Dope World Paper ialah $ 222.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAPER ialah 907.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1413375000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 345.79K.