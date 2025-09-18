Apakah itu Dopex (DPX)

Dopex (Decentralized Options Exchange) is a decentralized options protocol that aims to maximize liquidity and minimize losses for option writers while maximizing gains for option buyers. This is done in a passive manner for liquidity-contributing participants. DPX is the limited supply governance token for the Dopex protocol and is used to vote on protocol and app level proposals. Apart from being a vanilla governance token, DPX also accrues fees and revenue from pools, vaults and wrappers built over the Dopex protocol after every global epoch. Dopex makes use of unique option pricing model that is calculated on-chain based on the Black-Scholes formula — using implied volatility and asset prices retrieved via Chainlink adapters — and passed through a function to determine volatility smiles based on the realized volatility of the asset. This model ensures pricing that is fair and efficient platform flow. Dopex provides solutions to low liquidity, unfair pricing, lack of composability, lack of user adoption, and unfair arbitrage opportunities during times of high volatility — all without compromising the buyer and seller experience.

Dopex (DPX) Sumber Laman Web Rasmi

DPX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Dopex (DPX)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dopex (DPX) Berapakah nilai Dopex (DPX) hari ini? Harga langsung DPX dalam USD ialah 5.52 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DPX ke USD? $ 5.52 . Lihat Harga semasa DPX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Dopex? Had pasaran untuk DPX ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DPX? Bekalan edaran DPX ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DPX? DPX mencapai harga ATH sebanyak 4,215.41 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DPX? DPX melihat harga ATL sebanyak 0.00475805 USD . Berapakah jumlah dagangan DPX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DPXialah -- USD . Adakah DPX akan naik lebih tinggi tahun ini? DPX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DPXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

