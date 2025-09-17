Lagi Mengenai RDPX

Maklumat Harga RDPX

Laman Web Rasmi RDPX

Tokenomik RDPX

Ramalan Harga RDPX

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Dopex Rebate Logo

Dopex Rebate Harga (RDPX)

Tidak tersenarai

1 RDPX ke USD Harga Langsung:

$1.91
$1.91$1.91
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Dopex Rebate (RDPX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:09:24 (UTC+8)

Dopex Rebate (RDPX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 315.58
$ 315.58$ 315.58

$ 0.308974
$ 0.308974$ 0.308974

--

--

-1.79%

-1.79%

Dopex Rebate (RDPX) harga masa nyata ialah $1.91. Sepanjang 24 jam yang lalu, RDPX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RDPX sepanjang masa ialah $ 315.58, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.308974.

Dari segi prestasi jangka pendek, RDPX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -1.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dopex Rebate (RDPX) Maklumat Pasaran

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

--
----

$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M

1.36M
1.36M 1.36M

2,101,201.71
2,101,201.71 2,101,201.71

Had Pasaran semasa Dopex Rebate ialah $ 2.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RDPX ialah 1.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2101201.71. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.01M.

Dopex Rebate (RDPX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Dopex Rebate kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dopex Rebate kepada USD adalah $ -0.0465106010.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dopex Rebate kepada USD adalah $ -0.2485183130.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dopex Rebate kepada USD adalah $ +0.304179827182216.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -0.0465106010-2.43%
60 Hari$ -0.2485183130-13.01%
90 Hari$ +0.304179827182216+18.94%

Apakah itu Dopex Rebate (RDPX)

rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. 1. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. 2. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. 3. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. 4. Fee accrual can be boosted via staking rDPX.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Dopex Rebate (RDPX) Sumber

Laman Web Rasmi

Dopex Rebate Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dopex Rebate (RDPX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dopex Rebate (RDPX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dopex Rebate.

Semak Dopex Rebate ramalan harga sekarang!

RDPX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Dopex Rebate (RDPX)

Memahami tokenomik Dopex Rebate (RDPX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RDPX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dopex Rebate (RDPX)

Berapakah nilai Dopex Rebate (RDPX) hari ini?
Harga langsung RDPX dalam USD ialah 1.91 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RDPX ke USD?
Harga semasa RDPX ke USD ialah $ 1.91. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dopex Rebate?
Had pasaran untuk RDPX ialah $ 2.60M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RDPX?
Bekalan edaran RDPX ialah 1.36M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RDPX?
RDPX mencapai harga ATH sebanyak 315.58 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RDPX?
RDPX melihat harga ATL sebanyak 0.308974 USD.
Berapakah jumlah dagangan RDPX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RDPXialah -- USD.
Adakah RDPX akan naik lebih tinggi tahun ini?
RDPX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RDPXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:09:24 (UTC+8)

Dopex Rebate (RDPX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.