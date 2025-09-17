Dopex Rebate (RDPX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 315.58$ 315.58 $ 315.58 Harga Terendah $ 0.308974$ 0.308974 $ 0.308974 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -1.79% Perubahan Harga (7D) -1.79%

Dopex Rebate (RDPX) harga masa nyata ialah $1.91. Sepanjang 24 jam yang lalu, RDPX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RDPX sepanjang masa ialah $ 315.58, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.308974.

Dari segi prestasi jangka pendek, RDPX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -1.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dopex Rebate (RDPX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Bekalan Peredaran 1.36M 1.36M 1.36M Jumlah Bekalan 2,101,201.71 2,101,201.71 2,101,201.71

Had Pasaran semasa Dopex Rebate ialah $ 2.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RDPX ialah 1.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2101201.71. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.01M.