Apakah itu Dor (DOR)

The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Dor Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dor (DOR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dor (DOR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dor.

Semak Dor ramalan harga sekarang!

DOR kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Dor (DOR)

Memahami tokenomik Dor (DOR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DOR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dor (DOR) Berapakah nilai Dor (DOR) hari ini? Harga langsung DOR dalam USD ialah 0.00500127 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DOR ke USD? $ 0.00500127 . Lihat Harga semasa DOR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Dor? Had pasaran untuk DOR ialah $ 1.50M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DOR? Bekalan edaran DOR ialah 301.80M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DOR? DOR mencapai harga ATH sebanyak 0.386986 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DOR? DOR melihat harga ATL sebanyak 0.00237247 USD . Berapakah jumlah dagangan DOR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DORialah -- USD . Adakah DOR akan naik lebih tinggi tahun ini? DOR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DORramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Dor (DOR) Kemas Kini Industri Penting