Tokenomik Dor (DOR)

Lihat cerapan utama tentang Dor (DOR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Dor (DOR) Maklumat

The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph.

The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes.

Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph.

The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings.

Laman Web Rasmi:
https://constellationnetwork.io/dtm/
Kertas putih:
https://docs.getdor.com/metagraph/

Dor (DOR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Dor (DOR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.97M
Jumlah Bekalan:
$ 428.34M
Bekalan Edaran:
$ 301.46M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.79M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.386986
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00237247
Harga Semasa:
$ 0.00648687
Tokenomik Dor (DOR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Dor (DOR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DOR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DOR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DOR, terokai DOR harga langsung token!

DOR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DOR? Halaman ramalan harga DOR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

