Dorado Finance ($DORAB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00390991 $ 0.00390991 $ 0.00390991 24J Rendah $ 0.00397223 $ 0.00397223 $ 0.00397223 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00390991$ 0.00390991 $ 0.00390991 24J Tinggi $ 0.00397223$ 0.00397223 $ 0.00397223 Sepanjang Masa $ 0.233442$ 0.233442 $ 0.233442 Harga Terendah $ 0.00390991$ 0.00390991 $ 0.00390991 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -1.53% Perubahan Harga (7D) -20.42% Perubahan Harga (7D) -20.42%

Dorado Finance ($DORAB) harga masa nyata ialah $0.00391056. Sepanjang 24 jam yang lalu, $DORAB didagangkan antara $ 0.00390991 rendah dan $ 0.00397223 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $DORAB sepanjang masa ialah $ 0.233442, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00390991.

Dari segi prestasi jangka pendek, $DORAB telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -1.53% dalam 24 jam dan -20.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dorado Finance ($DORAB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 391.06K$ 391.06K $ 391.06K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Dorado Finance ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $DORAB ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 391.06K.