DORK Harga Hari Ini

Harga langsung DORK (DORK) hari ini ialah $ 0.00008413, dengan 0.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DORK kepada USD penukaran adalah $ 0.00008413 setiap DORK.

DORK kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 84,164, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M DORK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DORK didagangkan antara $ 0.00008241 (rendah) dan $ 0.00008722 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00047094, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006792.

Dalam prestasi jangka pendek, DORK dipindahkan +0.34% dalam sejam terakhir dan -41.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DORK (DORK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 84.16K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 84.16K Bekalan Peredaran 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,999.9999932

Had Pasaran semasa DORK ialah $ 84.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DORK ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999999.9999932. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 84.16K.