Dorol Harga Hari Ini

Harga langsung Dorol (DRL) hari ini ialah $ 3,836.5, dengan 0.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DRL kepada USD penukaran adalah $ 3,836.5 setiap DRL.

Dorol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 51,248, dengan bekalan edaran sebanyak 13.36 DRL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DRL didagangkan antara $ 3,823.67 (rendah) dan $ 3,895.35 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4,469.59, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3,321.49.

Dalam prestasi jangka pendek, DRL dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -0.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dorol (DRL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 51.25K$ 51.25K $ 51.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.36B$ 38.36B $ 38.36B Bekalan Peredaran 13.36 13.36 13.36 Jumlah Bekalan 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

Had Pasaran semasa Dorol ialah $ 51.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DRL ialah 13.36, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999998.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.36B.