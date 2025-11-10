BursaDEX+
Harga Dosa the Demon langsung hari ini ialah 0.00048026 USD.DOSA modal pasaran ialah 470,655 USD. Jejaki masa nyata DOSA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Dosa the Demon Harga (DOSA)

1 DOSA ke USD Harga Langsung:

$0.00048293
+9.00%1D
+9.00%1D
Dosa the Demon Harga Hari Ini

Harga langsung Dosa the Demon (DOSA) hari ini ialah $ 0.00048026, dengan 8.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOSA kepada USD penukaran adalah $ 0.00048026 setiap DOSA.

Dosa the Demon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 470,655, dengan bekalan edaran sebanyak 980.00M DOSA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOSA didagangkan antara $ 0.00043101 (rendah) dan $ 0.00048027 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00220213, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00018326.

Dalam prestasi jangka pendek, DOSA dipindahkan +1.49% dalam sejam terakhir dan -16.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dosa the Demon (DOSA) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Dosa the Demon ialah $ 470.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOSA ialah 980.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 980000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 470.66K.

Dosa the Demon Sejarah Harga USD

Dosa the Demon (DOSA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Dosa the Demon kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dosa the Demon kepada USD adalah $ -0.0001872245.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dosa the Demon kepada USD adalah $ -0.0003176777.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dosa the Demon kepada USD adalah $ -0.0007122938985434606.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+8.44%
30 Hari$ -0.0001872245-38.98%
60 Hari$ -0.0003176777-66.14%
90 Hari$ -0.0007122938985434606-59.72%

Ramalan Harga untuk Dosa the Demon

Dosa the Demon (DOSA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DOSA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Dosa the Demon (DOSA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Dosa the Demon berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Dosa the Demon yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk DOSA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Dosa the Demon Ramalan Harga.

Apakah itu Dosa the Demon (DOSA)

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Berapakah nilai 1 Dosa the Demon pada tahun 2030?
Jika Dosa the Demon berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Dosa the Demon berpotensi dan jangkaan ROI.
Dosa the Demon (DOSA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.