Harga langsung Dosa the Demon (DOSA) hari ini ialah $ 0.00048026, dengan 8.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOSA kepada USD penukaran adalah $ 0.00048026 setiap DOSA.

Dosa the Demon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 470,655, dengan bekalan edaran sebanyak 980.00M DOSA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOSA didagangkan antara $ 0.00043101 (rendah) dan $ 0.00048027 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00220213, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00018326.

Dalam prestasi jangka pendek, DOSA dipindahkan +1.49% dalam sejam terakhir dan -16.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dosa the Demon (DOSA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 470.66K$ 470.66K $ 470.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 470.66K$ 470.66K $ 470.66K Bekalan Peredaran 980.00M 980.00M 980.00M Jumlah Bekalan 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

Had Pasaran semasa Dosa the Demon ialah $ 470.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOSA ialah 980.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 980000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 470.66K.