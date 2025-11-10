Tokenomik Dosa the Demon (DOSA)

Tokenomik Dosa the Demon (DOSA)

Lihat cerapan utama tentang Dosa the Demon (DOSA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:58:42 (UTC+8)
Dosa the Demon (DOSA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Dosa the Demon (DOSA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

$ 507.41K
$ 980.00M
$ 980.00M
$ 507.41K
$ 0.00220213
$ 0
$ 0.00051776
Dosa the Demon (DOSA) Maklumat

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

Laman Web Rasmi:
https://dosathedemon.com/

Tokenomik Dosa the Demon (DOSA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Dosa the Demon (DOSA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DOSA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DOSA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DOSA, terokai DOSA harga langsung token!

DOSA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DOSA? Halaman ramalan harga DOSA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

