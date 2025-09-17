DOSE (DOSE) Maklumat Harga (USD)

Perubahan Harga (1J) +0.15% Perubahan Harga (1D) +9.82% Perubahan Harga (7D) +11.22%

DOSE (DOSE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOSE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOSE sepanjang masa ialah $ 0.373235, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOSE telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, +9.82% dalam 24 jam dan +11.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DOSE (DOSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Bekalan Peredaran 3.27B 3.27B 3.27B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DOSE ialah $ 1.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOSE ialah 3.27B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.56M.