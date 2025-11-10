Dot Dot Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Dot Dot Finance (DDD) hari ini ialah $ 0.00002686, dengan 0.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DDD kepada USD penukaran adalah $ 0.00002686 setiap DDD.

Dot Dot Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,319.94, dengan bekalan edaran sebanyak 347.00M DDD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DDD didagangkan antara $ 0.00002677 (rendah) dan $ 0.00002686 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04782957, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002518.

Dalam prestasi jangka pendek, DDD dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dot Dot Finance (DDD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.32K$ 9.32K $ 9.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.75K$ 49.75K $ 49.75K Bekalan Peredaran 347.00M 347.00M 347.00M Jumlah Bekalan 1,852,453,491.876046 1,852,453,491.876046 1,852,453,491.876046

