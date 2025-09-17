Dotcom (Y2K) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00431283 24J Tinggi $ 0.00459795 Sepanjang Masa $ 0.03458572 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.52% Perubahan Harga (1D) -4.82% Perubahan Harga (7D) -12.01%

Dotcom (Y2K) harga masa nyata ialah $0.00431416. Sepanjang 24 jam yang lalu, Y2K didagangkan antara $ 0.00431283 rendah dan $ 0.00459795 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi Y2K sepanjang masa ialah $ 0.03458572, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, Y2K telah berubah sebanyak -0.52% sejak sejam yang lalu, -4.82% dalam 24 jam dan -12.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dotcom (Y2K) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.36M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.36M Bekalan Peredaran 1.01B Jumlah Bekalan 1,011,360,216.981273

Had Pasaran semasa Dotcom ialah $ 4.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran Y2K ialah 1.01B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1011360216.981273. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.36M.