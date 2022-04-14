Tokenomik Dotcom (Y2K)

Tokenomik Dotcom (Y2K)

Lihat cerapan utama tentang Dotcom (Y2K), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Dotcom (Y2K) Maklumat

Y2K is a cryptocurrency project designed to revive the nostalgia of the early internet era while fostering a strong and engaged community. Inspired by the cultural and digital revolution of the millennium, Y2K aims to blend the aesthetics and values of the Y2K era with modern Web3 technologies. By leveraging the Solana blockchain, Y2K provides a fast, scalable, and efficient ecosystem for its users, creating a platform that celebrates creativity, connectivity, and cultural heritage in the digital age

Laman Web Rasmi:
https://y2kdotcom.xyz/

Dotcom (Y2K) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Dotcom (Y2K), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.28M
Jumlah Bekalan:
$ 1.01B
Bekalan Edaran:
$ 1.01B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.28M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03458572
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00053816
Harga Semasa:
$ 0.00422571
Tokenomik Dotcom (Y2K): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Dotcom (Y2K) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token Y2K yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token Y2K yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik Y2K, terokai Y2K harga langsung token!

Y2K Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju Y2K? Halaman ramalan harga Y2K kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.