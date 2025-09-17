DoubleUp (UP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.389767 24J Tinggi $ 0.441489 Sepanjang Masa $ 1.56 Harga Terendah $ 0.241032 Perubahan Harga (1J) -5.14% Perubahan Harga (1D) -6.42% Perubahan Harga (7D) -27.42%

DoubleUp (UP) harga masa nyata ialah $0.392174. Sepanjang 24 jam yang lalu, UP didagangkan antara $ 0.389767 rendah dan $ 0.441489 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UP sepanjang masa ialah $ 1.56, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.241032.

Dari segi prestasi jangka pendek, UP telah berubah sebanyak -5.14% sejak sejam yang lalu, -6.42% dalam 24 jam dan -27.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DoubleUp (UP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.88M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.22M Bekalan Peredaran 15.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa DoubleUp ialah $ 5.88M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UP ialah 15.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.22M.