DoubleZero Staked SOL Harga Hari Ini

Harga langsung DoubleZero Staked SOL (DZSOL) hari ini ialah $ 164.89, dengan 3.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DZSOL kepada USD penukaran adalah $ 164.89 setiap DZSOL.

DoubleZero Staked SOL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,558,849, dengan bekalan edaran sebanyak 54.24K DZSOL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DZSOL didagangkan antara $ 158.61 (rendah) dan $ 166.75 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 240.78, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 151.32.

Dalam prestasi jangka pendek, DZSOL dipindahkan -0.30% dalam sejam terakhir dan -12.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.56M$ 10.56M $ 10.56M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.84B$ 1.84B $ 1.84B Bekalan Peredaran 54.24K 54.24K 54.24K Jumlah Bekalan 11,881,937.57760794 11,881,937.57760794 11,881,937.57760794

Had Pasaran semasa DoubleZero Staked SOL ialah $ 10.56M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DZSOL ialah 54.24K, dengan jumlah bekalan sebanyak 11881937.57760794. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.84B.