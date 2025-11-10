DOUBT Harga Hari Ini

Harga langsung DOUBT (DOUBT) hari ini ialah $ 0.00513175, dengan 3.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOUBT kepada USD penukaran adalah $ 0.00513175 setiap DOUBT.

DOUBT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,850,087, dengan bekalan edaran sebanyak 950.00M DOUBT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOUBT didagangkan antara $ 0.00491009 (rendah) dan $ 0.00524517 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0090364, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00462953.

Dalam prestasi jangka pendek, DOUBT dipindahkan +0.95% dalam sejam terakhir dan -3.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DOUBT (DOUBT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.85M$ 4.85M $ 4.85M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.85M$ 4.85M $ 4.85M Bekalan Peredaran 950.00M 950.00M 950.00M Jumlah Bekalan 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

