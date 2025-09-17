Doug the Duck (DOUG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00551302$ 0.00551302 $ 0.00551302 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.58% Perubahan Harga (1D) -2.24% Perubahan Harga (7D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +0.02%

Doug the Duck (DOUG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOUG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOUG sepanjang masa ialah $ 0.00551302, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOUG telah berubah sebanyak +0.58% sejak sejam yang lalu, -2.24% dalam 24 jam dan +0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Doug the Duck (DOUG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 98.84K$ 98.84K $ 98.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 98.84K$ 98.84K $ 98.84K Bekalan Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Jumlah Bekalan 999,920,159.404638 999,920,159.404638 999,920,159.404638

Had Pasaran semasa Doug the Duck ialah $ 98.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOUG ialah 999.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999920159.404638. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.84K.