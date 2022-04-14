Tokenomik Doug (DOUG)
Doug (DOUG) Maklumat
DOUG CTO exists to redefine what it means to build a community token. Born from betrayal and abandoned leadership, the project was reclaimed by its holders — not to chase hype, but to create a foundation of trust, transparency, and long-term value.
We believe that the future of decentralized finance belongs to those who lock in, not those who sell out. That’s why we’ve secured a significant portion of the total supply, proving our commitment isn’t just talk — it’s on-chain.
Our mission is to empower every holder to become a builder, every trade to support progress, and every setback to fuel innovation. Doug CTO is no longer a meme — it’s a movement.
Doug (DOUG) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Doug (DOUG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Doug (DOUG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Doug (DOUG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DOUG yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DOUG yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DOUG, terokai DOUG harga langsung token!
DOUG Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju DOUG? Halaman ramalan harga DOUG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.