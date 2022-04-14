Tokenomik Douglas Adams (HHGTTG)
Douglas Adams (HHGTTG) Maklumat
Introducing Douglas Adams $HHGTTG Token: The Ultimate Tribute to a Sci-Fi Legend!
In the ever-expanding universe of cryptocurrency, a new star has emerged to honor the wit and wisdom of Douglas Adams, a visionary whose work continues to inspire legions of fans, including tech mogul Elon Musk. As Musk's favorite idol, Adams has been referenced multiple times in Musk's tweets, celebrating his ingenious contributions to science fiction and his profound impact on the culture of innovation.
Now, the community of believers in the power of humor, technology, and the profound questions of life, the universe, and everything, can come together to support the Douglas Adams $HHGTTG Token. Here's what makes $HHGTTG stand out in the crypto cosmos:
As Elon Musk's Grok AI and other advanced technologies pave the way for a future where life imitates art, the $HHGTTG Token emerges as a celebration of Douglas Adams' enduring legacy. It's a token that doesn't just speculate on value—it carries the weight of a cultural phenomenon.
Grab your towel, join the $HHGTTG community, and become part of the galactic tribute to Douglas Adams—a token truly worth hoarding in your electronic thumb. Because as we know, the answer to the ultimate question of life, the universe, and everything may just be 42, but the journey there is priceless.
Douglas Adams (HHGTTG) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Douglas Adams (HHGTTG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Douglas Adams (HHGTTG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Douglas Adams (HHGTTG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token HHGTTG yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token HHGTTG yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik HHGTTG, terokai HHGTTG harga langsung token!
HHGTTG Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju HHGTTG? Halaman ramalan harga HHGTTG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.