Down Bad Gaming Harga Hari Ini

Harga langsung Down Bad Gaming (DOWNBAD) hari ini ialah --, dengan 14.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOWNBAD kepada USD penukaran adalah -- setiap DOWNBAD.

Down Bad Gaming kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 410,668, dengan bekalan edaran sebanyak 622.93M DOWNBAD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOWNBAD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00161993, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DOWNBAD dipindahkan -0.12% dalam sejam terakhir dan -23.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Down Bad Gaming (DOWNBAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 410.67K$ 410.67K $ 410.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 410.67K$ 410.67K $ 410.67K Bekalan Peredaran 622.93M 622.93M 622.93M Jumlah Bekalan 622,925,801.0449739 622,925,801.0449739 622,925,801.0449739

Had Pasaran semasa Down Bad Gaming ialah $ 410.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOWNBAD ialah 622.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 622925801.0449739. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 410.67K.