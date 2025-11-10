Tokenomik Down Bad Gaming (DOWNBAD)
Down Bad Gaming is powered by the UP GOOD Protocol, a system engineered to burn the supply of $DOWNBAD toward zero and make holders up good.
Every transaction incurs a 2.5% fee that is permanently burned, creating continuous deflation and sustainable upward pressure over time.
The protocol was built to usher in a new era of community coins on Solana, driven not by promises or hype, but by code, belief, and unstoppable mechanics.
Tokenomik Down Bad Gaming (DOWNBAD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Down Bad Gaming (DOWNBAD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DOWNBAD yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DOWNBAD yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
