Dox Squad (DOX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.57% Perubahan Harga (1D) -0.47% Perubahan Harga (7D) +4.54% Perubahan Harga (7D) +4.54%

Dox Squad (DOX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOX sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOX telah berubah sebanyak -0.57% sejak sejam yang lalu, -0.47% dalam 24 jam dan +4.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dox Squad (DOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.53K$ 7.53K $ 7.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.53K$ 7.53K $ 7.53K Bekalan Peredaran 892.66M 892.66M 892.66M Jumlah Bekalan 892,662,937.87162 892,662,937.87162 892,662,937.87162

Had Pasaran semasa Dox Squad ialah $ 7.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOX ialah 892.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 892662937.87162. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.53K.