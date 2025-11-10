DPAI Harga Hari Ini

Harga langsung DPAI (DPAI) hari ini ialah $ 0.00050752, dengan 0.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DPAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00050752 setiap DPAI.

DPAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,075.18, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00M DPAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DPAI didagangkan antara $ 0.00050752 (rendah) dan $ 0.00051453 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01647213, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00050752.

Dalam prestasi jangka pendek, DPAI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DPAI (DPAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa DPAI ialah $ 5.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DPAI ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.08K.