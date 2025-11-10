Dr Emma Sage Harga Hari Ini

Harga langsung Dr Emma Sage (EMMA) hari ini ialah --, dengan 3.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EMMA kepada USD penukaran adalah -- setiap EMMA.

Dr Emma Sage kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 186,066, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B EMMA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EMMA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, EMMA dipindahkan -1.01% dalam sejam terakhir dan -26.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dr Emma Sage (EMMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 186.07K$ 186.07K $ 186.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 186.07K$ 186.07K $ 186.07K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Dr Emma Sage ialah $ 186.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EMMA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 186.07K.