Dracarys Token Harga Hari Ini

Harga langsung Dracarys Token (DRA) hari ini ialah --, dengan 1.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DRA kepada USD penukaran adalah -- setiap DRA.

Dracarys Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 19,745.98, dengan bekalan edaran sebanyak 577.00B DRA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DRA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00000345, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DRA dipindahkan +0.63% dalam sejam terakhir dan -32.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dracarys Token (DRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.75K$ 19.75K $ 19.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.75K$ 19.75K $ 19.75K Bekalan Peredaran 577.00B 577.00B 577.00B Jumlah Bekalan 577,000,000,000.0 577,000,000,000.0 577,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Dracarys Token ialah $ 19.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DRA ialah 577.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 577000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.75K.