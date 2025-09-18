Apakah itu Dragon Coin ($DGN)

Dragon Token is the native staking and governance token of Dungeon Chain, serving as the backbone of the ecosystem. Its primary roles include staking, where users stake Dragon Tokens to secure the network, enhance its functionality, and earn rewards in return; governance, granting token holders voting rights to influence key decisions such as game onboarding, protocol updates, and community-driven initiatives; and ecosystem growth, facilitating transactions, incentivizing developers, and promoting the creation of new interchain games. Dragon Token ensures a decentralized, fair, and community-driven ecosystem, fostering the evolution of blockchain-based gaming. It plays a crucial role in driving the growth of Dungeon Chain by empowering both developers and players to participate actively in the ecosystem's governance and success. Dungeon Chain is a groundbreaking, permissioned blockchain designed specifically for interchain gaming. Launched as the first permissionless ICS (Interchain Security) chain, Dungeon Chain empowers developers and players to participate in a seamless gaming ecosystem that bridges multiple blockchains. By leveraging ICS technology, it ensures robust security, scalability, and interoperability across gaming projects. Dungeon Chain features an interchain gaming platform that allows games to interact across multiple blockchains, enabling shared assets, gameplay mechanics, and player data. It is permissioned yet inclusive, offering a streamlined, transparent process for developers to onboard games while maintaining quality and security. With high transaction throughput and low latency, it provides scalability for gamers, ensuring a smooth experience even during peak usage. Additionally, its developer-friendly ecosystem includes tools, SDKs, and documentation to facilitate the creation and integration of games into the platform. Dungeon Chain's vision is to redefine how games interact with blockchain technology by creating a secure, scalable, and specialized environment for interchain games, unlocking new possibilities for player ownership, collaboration, and innovation in gaming.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dragon Coin ($DGN) Berapakah nilai Dragon Coin ($DGN) hari ini? Harga langsung $DGN dalam USD ialah 0.00096128 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa $DGN ke USD? $ 0.00096128 . Lihat Harga semasa $DGN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Dragon Coin? Had pasaran untuk $DGN ialah $ 959.63K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran $DGN? Bekalan edaran $DGN ialah 998.28M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $DGN? $DGN mencapai harga ATH sebanyak 0.02061428 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $DGN? $DGN melihat harga ATL sebanyak 0.00050255 USD . Berapakah jumlah dagangan $DGN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $DGNialah -- USD . Adakah $DGN akan naik lebih tinggi tahun ini? $DGN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $DGNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

