Dragon Crypto Aurum (DCAU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.91295 24J Tinggi $ 0.942846 Sepanjang Masa $ 177.5 Harga Terendah $ 0.62809 Perubahan Harga (1J) +0.77% Perubahan Harga (1D) +0.08% Perubahan Harga (7D) +4.52%

Dragon Crypto Aurum (DCAU) harga masa nyata ialah $0.926161. Sepanjang 24 jam yang lalu, DCAU didagangkan antara $ 0.91295 rendah dan $ 0.942846 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DCAU sepanjang masa ialah $ 177.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.62809.

Dari segi prestasi jangka pendek, DCAU telah berubah sebanyak +0.77% sejak sejam yang lalu, +0.08% dalam 24 jam dan +4.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 140.50K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 142.75K Bekalan Peredaran 151.70K Jumlah Bekalan 154,129.88

Had Pasaran semasa Dragon Crypto Aurum ialah $ 140.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DCAU ialah 151.70K, dengan jumlah bekalan sebanyak 154129.88. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 142.75K.