Dragonchain (DRGN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01925687 24J Tinggi $ 0.0233786 Sepanjang Masa $ 5.46 Harga Terendah $ 0.00515106 Perubahan Harga (1J) +1.25% Perubahan Harga (1D) +16.41% Perubahan Harga (7D) -0.79%

Dragonchain (DRGN) harga masa nyata ialah $0.0233786. Sepanjang 24 jam yang lalu, DRGN didagangkan antara $ 0.01925687 rendah dan $ 0.0233786 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DRGN sepanjang masa ialah $ 5.46, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00515106.

Dari segi prestasi jangka pendek, DRGN telah berubah sebanyak +1.25% sejak sejam yang lalu, +16.41% dalam 24 jam dan -0.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dragonchain (DRGN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.61M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.13M Bekalan Peredaran 368.54M Jumlah Bekalan 433,494,437.0

Had Pasaran semasa Dragonchain ialah $ 8.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DRGN ialah 368.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 433494437.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.13M.