DRAGONZ (DRAGONZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.0115555 24J Tinggi $ 0.01195402 Sepanjang Masa $ 0.03076559 Harga Terendah $ 0.01142286 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) +0.88% Perubahan Harga (7D) -0.54%

DRAGONZ (DRAGONZ) harga masa nyata ialah $0.01187684. Sepanjang 24 jam yang lalu, DRAGONZ didagangkan antara $ 0.0115555 rendah dan $ 0.01195402 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DRAGONZ sepanjang masa ialah $ 0.03076559, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01142286.

Dari segi prestasi jangka pendek, DRAGONZ telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +0.88% dalam 24 jam dan -0.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DRAGONZ (DRAGONZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.38M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.88M Bekalan Peredaran 200.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DRAGONZ ialah $ 2.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DRAGONZ ialah 200.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.88M.