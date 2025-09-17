Lagi Mengenai DREAM

Maklumat Harga DREAM

Laman Web Rasmi DREAM

Tokenomik DREAM

Ramalan Harga DREAM

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

DREAM by Virtuals Logo

DREAM by Virtuals Harga (DREAM)

Tidak tersenarai

1 DREAM ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
DREAM by Virtuals (DREAM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:43:47 (UTC+8)

DREAM by Virtuals (DREAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00279417
$ 0.00279417$ 0.00279417

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.80%

-1.56%

-1.56%

DREAM by Virtuals (DREAM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DREAM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DREAM sepanjang masa ialah $ 0.00279417, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DREAM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.80% dalam 24 jam dan -1.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DREAM by Virtuals (DREAM) Maklumat Pasaran

$ 39.50K
$ 39.50K$ 39.50K

--
----

$ 39.50K
$ 39.50K$ 39.50K

998.46M
998.46M 998.46M

998,462,709.1655644
998,462,709.1655644 998,462,709.1655644

Had Pasaran semasa DREAM by Virtuals ialah $ 39.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DREAM ialah 998.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998462709.1655644. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.50K.

DREAM by Virtuals (DREAM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga DREAM by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga DREAM by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga DREAM by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga DREAM by Virtuals kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.80%
30 Hari$ 0+11.51%
60 Hari$ 0-44.55%
90 Hari$ 0--

Apakah itu DREAM by Virtuals (DREAM)

DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM).

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

DREAM by Virtuals (DREAM) Sumber

Laman Web Rasmi

DREAM by Virtuals Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DREAM by Virtuals (DREAM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DREAM by Virtuals (DREAM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DREAM by Virtuals.

Semak DREAM by Virtuals ramalan harga sekarang!

DREAM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik DREAM by Virtuals (DREAM)

Memahami tokenomik DREAM by Virtuals (DREAM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DREAM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DREAM by Virtuals (DREAM)

Berapakah nilai DREAM by Virtuals (DREAM) hari ini?
Harga langsung DREAM dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DREAM ke USD?
Harga semasa DREAM ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DREAM by Virtuals?
Had pasaran untuk DREAM ialah $ 39.50K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DREAM?
Bekalan edaran DREAM ialah 998.46M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DREAM?
DREAM mencapai harga ATH sebanyak 0.00279417 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DREAM?
DREAM melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan DREAM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DREAMialah -- USD.
Adakah DREAM akan naik lebih tinggi tahun ini?
DREAM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DREAMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:43:47 (UTC+8)

DREAM by Virtuals (DREAM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.