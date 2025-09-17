Dream machine ($DREAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00554032$ 0.00554032 $ 0.00554032 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.52% Perubahan Harga (1D) -0.78% Perubahan Harga (7D) +11.79% Perubahan Harga (7D) +11.79%

Dream machine ($DREAM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $DREAM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $DREAM sepanjang masa ialah $ 0.00554032, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $DREAM telah berubah sebanyak +0.52% sejak sejam yang lalu, -0.78% dalam 24 jam dan +11.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dream machine ($DREAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.58K$ 17.58K $ 17.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.02K$ 27.02K $ 27.02K Bekalan Peredaran 194.21M 194.21M 194.21M Jumlah Bekalan 298,541,242.745049 298,541,242.745049 298,541,242.745049

Had Pasaran semasa Dream machine ialah $ 17.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $DREAM ialah 194.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 298541242.745049. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.02K.