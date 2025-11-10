Dregen Harga Hari Ini

Harga langsung Dregen (DREGEN) hari ini ialah $ 0.00007418, dengan 13.34% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DREGEN kepada USD penukaran adalah $ 0.00007418 setiap DREGEN.

Dregen kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 74,241, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B DREGEN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DREGEN didagangkan antara $ 0.00006538 (rendah) dan $ 0.00007453 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00015615, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004477.

Dalam prestasi jangka pendek, DREGEN dipindahkan +1.26% dalam sejam terakhir dan +21.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dregen (DREGEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 74.24K$ 74.24K $ 74.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 74.24K$ 74.24K $ 74.24K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Dregen ialah $ 74.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DREGEN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 74.24K.