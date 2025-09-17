Drep (DREP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00150052 $ 0.00150052 $ 0.00150052 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00150052$ 0.00150052 $ 0.00150052 Sepanjang Masa $ 3.98$ 3.98 $ 3.98 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +1,046.38% Perubahan Harga (7D) +112.92% Perubahan Harga (7D) +112.92%

Drep (DREP) harga masa nyata ialah $0.00149043. Sepanjang 24 jam yang lalu, DREP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00150052 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DREP sepanjang masa ialah $ 3.98, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DREP telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +1,046.38% dalam 24 jam dan +112.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Drep (DREP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 85.56K$ 85.56K $ 85.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 149.04K$ 149.04K $ 149.04K Bekalan Peredaran 57.41M 57.41M 57.41M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Drep ialah $ 85.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DREP ialah 57.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 149.04K.