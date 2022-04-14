Tokenomik Drep (DREP)

Lihat cerapan utama tentang Drep (DREP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Drep (DREP) Maklumat

Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community.

DREP's vision:

  • Build an infrastructure to accelerate internet platforms’ (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization
  • Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering
  • Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency
  • Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition

Laman Web Rasmi:
https://www.drep.org

Drep (DREP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Drep (DREP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 74.65K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 57.41M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 130.03K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3.98
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00130034
Tokenomik Drep (DREP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Drep (DREP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DREP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DREP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DREP, terokai DREP harga langsung token!

DREP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DREP? Halaman ramalan harga DREP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.