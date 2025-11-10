DRESSdio Harga Hari Ini

Harga langsung DRESSdio (DRESS) hari ini ialah $ 0.0142468, dengan 7.82% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DRESS kepada USD penukaran adalah $ 0.0142468 setiap DRESS.

DRESSdio kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,003,492, dengan bekalan edaran sebanyak 352.68M DRESS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DRESS didagangkan antara $ 0.01403662 (rendah) dan $ 0.01545526 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.152477, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01403662.

Dalam prestasi jangka pendek, DRESS dipindahkan -0.41% dalam sejam terakhir dan -64.79% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DRESSdio (DRESS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.00M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.37M Bekalan Peredaran 352.68M Jumlah Bekalan 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DRESSdio ialah $ 5.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DRESS ialah 352.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.37M.