Drift Staked SOL (DSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 264.83 $ 264.83 $ 264.83 24J Rendah $ 274.77 $ 274.77 $ 274.77 24J Tinggi 24J Rendah $ 264.83$ 264.83 $ 264.83 24J Tinggi $ 274.77$ 274.77 $ 274.77 Sepanjang Masa $ 311.34$ 311.34 $ 311.34 Harga Terendah $ 107.06$ 107.06 $ 107.06 Perubahan Harga (1J) -0.52% Perubahan Harga (1D) +1.18% Perubahan Harga (7D) +9.09% Perubahan Harga (7D) +9.09%

Drift Staked SOL (DSOL) harga masa nyata ialah $269.86. Sepanjang 24 jam yang lalu, DSOL didagangkan antara $ 264.83 rendah dan $ 274.77 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DSOL sepanjang masa ialah $ 311.34, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 107.06.

Dari segi prestasi jangka pendek, DSOL telah berubah sebanyak -0.52% sejak sejam yang lalu, +1.18% dalam 24 jam dan +9.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Drift Staked SOL (DSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 408.40M$ 408.40M $ 408.40M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 408.40M$ 408.40M $ 408.40M Bekalan Peredaran 1.51M 1.51M 1.51M Jumlah Bekalan 1,513,392.615342592 1,513,392.615342592 1,513,392.615342592

Had Pasaran semasa Drift Staked SOL ialah $ 408.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DSOL ialah 1.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1513392.615342592. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 408.40M.