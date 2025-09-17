Driftin Cat (DRIFTY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0010724$ 0.0010724 $ 0.0010724 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.57% Perubahan Harga (1D) -0.74% Perubahan Harga (7D) +6.58% Perubahan Harga (7D) +6.58%

Driftin Cat (DRIFTY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DRIFTY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DRIFTY sepanjang masa ialah $ 0.0010724, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DRIFTY telah berubah sebanyak +0.57% sejak sejam yang lalu, -0.74% dalam 24 jam dan +6.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Driftin Cat (DRIFTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.80K$ 17.80K $ 17.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.80K$ 17.80K $ 17.80K Bekalan Peredaran 999.02M 999.02M 999.02M Jumlah Bekalan 999,018,498.5 999,018,498.5 999,018,498.5

Had Pasaran semasa Driftin Cat ialah $ 17.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DRIFTY ialah 999.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999018498.5. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.80K.