DRIP ($DRIP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01395447 24J Tinggi $ 0.01430162 Sepanjang Masa $ 0.309212 Harga Terendah $ 0.00300284 Perubahan Harga (1J) -0.80% Perubahan Harga (1D) -1.14% Perubahan Harga (7D) +8.31%

DRIP ($DRIP) harga masa nyata ialah $0.01406444. Sepanjang 24 jam yang lalu, $DRIP didagangkan antara $ 0.01395447 rendah dan $ 0.01430162 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $DRIP sepanjang masa ialah $ 0.309212, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00300284.

Dari segi prestasi jangka pendek, $DRIP telah berubah sebanyak -0.80% sejak sejam yang lalu, -1.14% dalam 24 jam dan +8.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DRIP ($DRIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 938.92K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 938.92K Bekalan Peredaran 66.54M Jumlah Bekalan 66,542,523.180364534

Had Pasaran semasa DRIP ialah $ 938.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $DRIP ialah 66.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 66542523.180364534. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 938.92K.