Tokenomik DRIP ($DRIP)

Lihat cerapan utama tentang DRIP ($DRIP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

DRIP ($DRIP) Maklumat

Drip is a dynamic meme coin community designed to enrich everyday life. Our mission is to empower individuals to enhance their journey through movement, growth, and personalized experiences. By blending cutting-edge financial tools with a lively social network, Drip creates an ecosystem where personal and financial growth intersect. We cultivate a culture of collaboration and creativity, inspiring members to push limits and set new benchmarks for success. At Drip, we’re not just growing, we’re transforming the meaning of daily progress, making every step towards your goals a collective path to achievement.

Laman Web Rasmi:
https://www.drip-erc.com

DRIP ($DRIP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DRIP ($DRIP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 950.58K
$ 950.58K
Jumlah Bekalan:
$ 66.54M
$ 66.54M
Bekalan Edaran:
$ 66.54M
$ 66.54M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 950.58K
$ 950.58K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.309212
$ 0.309212
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00300284
$ 0.00300284
Harga Semasa:
$ 0.01428236
$ 0.01428236

Tokenomik DRIP ($DRIP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DRIP ($DRIP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token $DRIP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token $DRIP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik $DRIP, terokai $DRIP harga langsung token!

$DRIP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju $DRIP? Halaman ramalan harga $DRIP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.