DROP Harga Hari Ini

Harga langsung DROP (DROP) hari ini ialah $ 5.22, dengan 10.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DROP kepada USD penukaran adalah $ 5.22 setiap DROP.

DROP kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,146,569, dengan bekalan edaran sebanyak 989.17K DROP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DROP didagangkan antara $ 5.2 (rendah) dan $ 5.92 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 19.91, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.73.

Dalam prestasi jangka pendek, DROP dipindahkan -3.29% dalam sejam terakhir dan -7.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DROP (DROP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Bekalan Peredaran 989.17K 989.17K 989.17K Jumlah Bekalan 989,170.873007 989,170.873007 989,170.873007

Had Pasaran semasa DROP ialah $ 5.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DROP ialah 989.17K, dengan jumlah bekalan sebanyak 989170.873007. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.15M.