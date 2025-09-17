Drop Staked ATOM (DATOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 5.31 $ 5.31 $ 5.31 24J Rendah $ 5.44 $ 5.44 $ 5.44 24J Tinggi 24J Rendah $ 5.31$ 5.31 $ 5.31 24J Tinggi $ 5.44$ 5.44 $ 5.44 Sepanjang Masa $ 12.0$ 12.0 $ 12.0 Harga Terendah $ 0.438175$ 0.438175 $ 0.438175 Perubahan Harga (1J) -0.20% Perubahan Harga (1D) +0.77% Perubahan Harga (7D) -0.72% Perubahan Harga (7D) -0.72%

Drop Staked ATOM (DATOM) harga masa nyata ialah $5.41. Sepanjang 24 jam yang lalu, DATOM didagangkan antara $ 5.31 rendah dan $ 5.44 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DATOM sepanjang masa ialah $ 12.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.438175.

Dari segi prestasi jangka pendek, DATOM telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, +0.77% dalam 24 jam dan -0.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Drop Staked ATOM (DATOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.44M$ 9.44M $ 9.44M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.44M$ 9.44M $ 9.44M Bekalan Peredaran 1.74M 1.74M 1.74M Jumlah Bekalan 1,744,570.0 1,744,570.0 1,744,570.0

Had Pasaran semasa Drop Staked ATOM ialah $ 9.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DATOM ialah 1.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1744570.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.44M.