Drop Staked INIT Harga Hari Ini

Harga langsung Drop Staked INIT (DEINIT) hari ini ialah $ 0.19786, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DEINIT kepada USD penukaran adalah $ 0.19786 setiap DEINIT.

Drop Staked INIT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,835.29, dengan bekalan edaran sebanyak 59.82K DEINIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DEINIT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.788788, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.193059.

Dalam prestasi jangka pendek, DEINIT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -14.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Drop Staked INIT (DEINIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Bekalan Peredaran 59.82K 59.82K 59.82K Jumlah Bekalan 59,816.564316 59,816.564316 59,816.564316

