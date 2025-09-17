Drop Staked NTRN (DNTRN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.092591 24J Tinggi $ 0.10996 Sepanjang Masa $ 0.387924 Harga Terendah $ 0.04165462 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +3.17% Perubahan Harga (7D) +2.80%

Drop Staked NTRN (DNTRN) harga masa nyata ialah $0.099276. Sepanjang 24 jam yang lalu, DNTRN didagangkan antara $ 0.092591 rendah dan $ 0.10996 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DNTRN sepanjang masa ialah $ 0.387924, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04165462.

Dari segi prestasi jangka pendek, DNTRN telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +3.17% dalam 24 jam dan +2.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Drop Staked NTRN (DNTRN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.47M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.47M Bekalan Peredaran 145.75M Jumlah Bekalan 145,749,958.0

Had Pasaran semasa Drop Staked NTRN ialah $ 14.47M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DNTRN ialah 145.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 145749958.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.47M.