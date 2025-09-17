Drop Staked TIA (DTIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.999702 $ 0.999702 $ 0.999702 24J Rendah $ 4.0 $ 4.0 $ 4.0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.999702$ 0.999702 $ 0.999702 24J Tinggi $ 4.0$ 4.0 $ 4.0 Sepanjang Masa $ 15.01$ 15.01 $ 15.01 Harga Terendah $ 0.468528$ 0.468528 $ 0.468528 Perubahan Harga (1J) +2.82% Perubahan Harga (1D) +1.68% Perubahan Harga (7D) +70.80% Perubahan Harga (7D) +70.80%

Drop Staked TIA (DTIA) harga masa nyata ialah $1.71. Sepanjang 24 jam yang lalu, DTIA didagangkan antara $ 0.999702 rendah dan $ 4.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DTIA sepanjang masa ialah $ 15.01, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.468528.

Dari segi prestasi jangka pendek, DTIA telah berubah sebanyak +2.82% sejak sejam yang lalu, +1.68% dalam 24 jam dan +70.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Drop Staked TIA (DTIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 446.30K$ 446.30K $ 446.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 446.30K$ 446.30K $ 446.30K Bekalan Peredaran 261.34K 261.34K 261.34K Jumlah Bekalan 261,337.0 261,337.0 261,337.0

Had Pasaran semasa Drop Staked TIA ialah $ 446.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DTIA ialah 261.34K, dengan jumlah bekalan sebanyak 261337.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 446.30K.