Drops Ownership Power Harga Hari Ini

Harga langsung Drops Ownership Power (DOP) hari ini ialah $ 0.0044715, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOP kepada USD penukaran adalah $ 0.0044715 setiap DOP.

Drops Ownership Power kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 60,178, dengan bekalan edaran sebanyak 13.46M DOP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOP didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.75, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00102064.

Dalam prestasi jangka pendek, DOP dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +0.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Drops Ownership Power (DOP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 60.18K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 67.07K Bekalan Peredaran 13.46M Jumlah Bekalan 15,000,000.0

Had Pasaran semasa Drops Ownership Power ialah $ 60.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOP ialah 13.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 67.07K.